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Will never cross emotional barrier of 6 pc inflation, says Finance Minister Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha in reply to Finance Bill debate.

PTI | New Delhi | Updated: 24-03-2021 17:02 IST | Created: 24-03-2021 17:02 IST
Will never cross emotional barrier of 6 pc inflation, says Finance Minister Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha in reply to Finance Bill debate.

Will never cross emotional barrier of 6 pc inflation, says Finance Minister Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha in reply to Finance Bill debate.

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