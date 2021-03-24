Will never cross emotional barrier of 6 pc inflation, says Finance Minister Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha in reply to Finance Bill debate.PTI | New Delhi | Updated: 24-03-2021 17:02 IST | Created: 24-03-2021 17:02 IST
Will never cross emotional barrier of 6 pc inflation, says Finance Minister Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha in reply to Finance Bill debate.
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