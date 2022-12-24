Videocon loan case: Mumbai court remands former ICICI Bank CEO-MD Chanda Kochhar, husband Deepak Kochhar in CBI custody till December 26.
PTI | Mumbai | Updated: 24-12-2022 15:46 IST | Created: 24-12-2022 15:39 IST
- Country:
- India
Videocon loan case: Mumbai court remands former ICICI Bank CEO-MD Chanda Kochhar, husband Deepak Kochhar in CBI custody till December 26.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Deepak Kochhar
- ICICI Bank
- Mumbai
- Kochhar
Advertisement
ALSO READ
CBI arrests former ICICI Bank CEO-MD Chanda Kochhar, husband Deepak Kochhar in cheating case pertaining to loans to Videocon Group: Official.
CBI arrests former ICICI Bank CEO-MD Chanda Kochhar, husband Deepak Kochhar in Videocon loan case
CBI arrests former ICICI Bank CEO-MD Chanda Kochhar, husband Deepak Kochhar in Videocon loan case
CBI arrest ex-ICICI Bank CEO Chanda Kochhar and husband Deepak Kochhar