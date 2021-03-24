BRIEF-Reserve Bank of New Zealand Takes Action Over Weaknesses In Westpac NZ’S Risk Governance

BRIEF-Reserve Bank of New Zealand Takes Action Over Weaknesses In Westpac NZ’S Risk GovernanceReuters | Updated: 24-03-2021 01:08 IST | Created: 24-03-2021 01:08 IST
Reserve Bank of New Zealand: * RBNZ TAKES ACTION OVER WEAKNESSES IN WESTPAC NZ’S RISK GOVERNANCE
* RBNZ- HAS ALSO REQUIRED THAT WESTPAC NZ PROVIDES A SEPARATE INDEPENDENT REPORT * RBNZ- UNTIL RESERVE BANK IS SATISFIED THAT WESTPAC NZ’S REMEDIATION WORK IS COMPLETE, IT IS INCREASING THE BANK’S REQUIRED HOLDING OF LIQUID ASSETS
* RBNZ SAYS CONFIDENT THAT WESTPAC NZ’S CURRENT LIQUIDITY AND FUNDING POSITIONS ARE SOUND, AND THAT THE BANK IS WELL CAPITALISED * RBNZ SAYS INDEPENDENT REPORT TO ASSESSES WESTPAC NZ’S RISK GOVERNANCE PROCESSES & PRACTICES APPLIED BY WESTPAC NZ BOARD AND EXECUTIVE MANAGEMENT
* RBNZ SAYS RESERVE BANK WILL WORK WITH WESTPAC NZ TO IMPLEMENT THE FINDINGS Source text https://bit.ly/3cffI6U Further company coverage:
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