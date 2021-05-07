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BRIEF-China Mobile Says NYSE Committee Affirmed Determination To Delist ADSs

Reuters | Updated: 07-05-2021 17:17 IST | Created: 07-05-2021 17:17 IST
BRIEF-China Mobile Says NYSE Committee Affirmed Determination To Delist ADSs

China Mobile Ltd: * REVIEW DECISION IN RELATION TO NYSE DETERMINATION TO DELIST AMERICAN DEPOSITARY SHARES

* ON 6 MAY COMMITTEE AFFIRMED DETERMINATION * EXPECTS NYSE TO FILE A FORM 25 WITH US S SEC TO STRIKE COMPANY'S ADSS FROM LISTING AND REGISTRATION

* DELISTING OF COMPANY'S ADSS WILL BE EFFECTIVE 10 DAYS AFTER FORM 25 IS FILED * HOLDERS OF ADSS MAY SURRENDER THEIR ADSS TO BANK OF NEW YORK MELLON FOR CANCELLATION AND WITHDRAWAL OF A CORRESPONDING AMOUNT OF SHARES

* EACH ADS CAN BE CANCELLED FOR DELIVERY OF 5 ORDINARY SHARES OF CO, WHICH ARE LISTED ON HK STOCK EXCHANGE Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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