BRIEF-S&P Says Israel Ratings Affirmed At 'Aa-/A-1+'; Outlook Stable

BRIEF-S&P Says Israel Ratings Affirmed At 'Aa-/A-1+'; Outlook StableReuters | Updated: 15-05-2021 02:43 IST | Created: 15-05-2021 02:43 IST
S&P: * S&P SAYS ISRAEL RATINGS AFFIRMED AT 'AA-/A-1+'; OUTLOOK STABLE
* S&P SAYS GDP GROWTH FORECAST OF 5.0% IN 2021 ASSUMES THAT THE CURRENT MILITARY CONFRONTATION, DOMESTIC TENSIONS GRADUALLY SUBSIDE IN ISRAEL * S&P ON ISRAEL SAYS PANDEMIC HAS MARKEDLY DETERIORATED ISRAEL'S PUBLIC FINANCES BUT RISKS ARE LIKELY TO BE MITIGATED BY ITS FAVORABLE DEBT STRUCTURE
* S&P, ON ISRAEL, SAYS, ITS BASE-LINE EXPECTATION FOR NOW IS THAT A CEASEFIRE WILL AT SOME POINT ENSUE, AS HAS HAPPENED IN PAST ESCALATIONS * S&P, ON ISRAEL, SAYS, OVER MEDIUM TERM, EXPECT ISRAEL TO RETURN TO PRE-PANDEMIC LEVELS OF GROWTH
* S&P, ON ISRAEL, SAYS, CONSIDER STRONG VACCINATION EFFORTS POSITIVE FOR ISRAEL'S ECONOMIC OUTLOOK * S&P SAYS COMBINATION OF A VERY EFFECTIVE COVID-19 VACCINATION CAMPAIGN, STRONG TECH SECTOR PERFORMANCE SHOULD STILL UNDERPIN ISRAEL'S 2021 GDP FORECAST
* S&P SAYS RISING GAS EXPORTS SHOULD ALSO STILL UNDERPIN SOLID GDP GROWTH OF 5.0% IN 2021 IN ISRAEL Source text: (https://bit.ly/2RnHZQO)
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