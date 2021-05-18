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BRIEF-Cathay Pacific Airways April Passenger Load Factor At 24.2%

Reuters | Hong Kong | Updated: 18-05-2021 10:12 IST | Created: 18-05-2021 09:49 IST
BRIEF-Cathay Pacific Airways April Passenger Load Factor At 24.2%
Representative image Image Credit: Wikipedia

Cathay Pacific Airways Ltd: * APRIL PASSENGER LOAD FACTOR INCREASED BY 2.5 PERCENTAGE POINTS TO 24.2%

* ANNOUNCES CARRIED A TOTAL OF 22,404 PASSENGERS LAST MONTH, AN INCREASE OF 63.2% COMPARED TO APRIL 2020 * APRIL CARRIED 73,113 TONNES OF CARGO AND MAIL, A DECREASE OF 13.6%

* APRIL CAPACITY INCREASED BY 18.9% * IN APRIL, PASSENGER DEMAND WAS STILL VERY WEAK

* SEES MORE DEMAND TOWARDS END OF APRIL FOR TRAFFIC FROM CHINESE MAINLAND UNDER HK EXPANDED RETURN2HK SCHEME * STILL NOT SEEING SIGNS OF IMMEDIATE MEANINGFUL IMPROVEMENT IN OVERALL PASSENGER DEMAND

* "DISAPPOINTED WITH POSTPONEMENT OF HONG KONG-SINGAPORE AIR TRAVEL BUBBLE FLIGHTS" * MORE THAN 80% OF PILOTS AND OVER 40% OF CABIN CREW IN HK HAVE EITHER BOOKED OR RECEIVED THEIR VACCINATION

* EXPECT MAY CARGO SCHEDULE TO GRADUALLY RECOVER AS MORE CREW ARE FULLY VACCINATED Source text for Eikon: Further company coverage:

Also Read: Top US Congressman lauds India's decision to exclude Chinese companies from 5G trials

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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