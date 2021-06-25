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BRIEF-DiDi Global Inc Aims To Raise Over $4 Bln In U.S. IPO

Reuters | Updated: 25-06-2021 03:49 IST | Created: 25-06-2021 03:49 IST
BRIEF-DiDi Global Inc Aims To Raise Over $4 Bln In U.S. IPO

DiDi Global Inc: * DIDI GLOBAL INC SAYS OFFERING 288 MILLION ADSS, WITH FOUR ADSS REPRESENTING ONE CLASS A ORDINARY SHARE, IN U.S. IPO

* DIDI GLOBAL INC SAYS INTEND TO LIST THE ADSS ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER THE SYMBOL "DIDI." * DIDI GLOBAL INC SAYS ADDED ICBC INTERNATIONAL, TIGER BROKERS, HSBC, UBS INVESTMENT BANK, AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* DIDI GLOBAL INC SAYS ADDED BOCI, BOCOM INTERNATIONAL, CCBI, CICC, CLSA, CMBI AMONG UNDERWRITERS TO IPO * DIDI GLOBAL INC SAYS ADDED BOFA SECURITIES, BARCLAYS, CITIGROUP, FUTU, GTJA ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* DIDI GLOBAL INC - EXPECT IPO PRICE WILL BE BETWEEN US$13.00 AND US$14.00 PER ADS Source text: [https://bit.ly/3xVcLQX]

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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