BRIEF-DiDi Global Inc Aims To Raise Over $4 Bln In U.S. IPO
DiDi Global Inc: * DIDI GLOBAL INC SAYS OFFERING 288 MILLION ADSS, WITH FOUR ADSS REPRESENTING ONE CLASS A ORDINARY SHARE, IN U.S. IPO
* DIDI GLOBAL INC SAYS INTEND TO LIST THE ADSS ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER THE SYMBOL "DIDI." * DIDI GLOBAL INC SAYS ADDED ICBC INTERNATIONAL, TIGER BROKERS, HSBC, UBS INVESTMENT BANK, AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* DIDI GLOBAL INC SAYS ADDED BOCI, BOCOM INTERNATIONAL, CCBI, CICC, CLSA, CMBI AMONG UNDERWRITERS TO IPO * DIDI GLOBAL INC SAYS ADDED BOFA SECURITIES, BARCLAYS, CITIGROUP, FUTU, GTJA ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* DIDI GLOBAL INC - EXPECT IPO PRICE WILL BE BETWEEN US$13.00 AND US$14.00 PER ADS Source text: [https://bit.ly/3xVcLQX]
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