BRIEF-EMA Panel Approves New Manufacturing Site For Janssen COVID-19 Vaccine
THE SITE WILL PERFORM FINISHED PRODUCT MANUFACTURING * EMA SAYS THE SITE, LOCATED IN ANAGNI, ITALY, IS OPERATED BY CATALENT ANAGNI SRL. THE SITE WILL PERFORM FINISHED PRODUCT MANUFACTURING * EMA SAYS SITE IS EXPECTED TO SUPPORT THE CONTINUED SUPPLY OF COVID-19 VACCINE JANSSEN IN THE EUROPEAN UNION
European Medicines Agency: * EMA: ADDITIONAL MANUFACTURING SITE FOR COVID-19 VACCINE JANSSEN: 25/06/2021
* EMA SAYS THIS RECOMMENDATION DOES NOT REQUIRE A EUROPEAN COMMISSION DECISION AND THE SITE CAN BECOME OPERATIONAL IMMEDIATELY * EMA SAYS SITE, LOCATED IN ANAGNI, ITALY, IS OPERATED BY CATALENT ANAGNI SRL. THE SITE WILL PERFORM FINISHED PRODUCT MANUFACTURING
* EMA SAYS THE SITE, LOCATED IN ANAGNI, ITALY, IS OPERATED BY CATALENT ANAGNI SRL. THE SITE WILL PERFORM FINISHED PRODUCT MANUFACTURING * EMA SAYS SITE IS EXPECTED TO SUPPORT THE CONTINUED SUPPLY OF COVID-19 VACCINE JANSSEN IN THE EUROPEAN UNION
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