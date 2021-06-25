Left Menu

BRIEF-EMA Panel Approves New Manufacturing Site For Janssen COVID-19 Vaccine

THE SITE WILL PERFORM FINISHED PRODUCT MANUFACTURING * EMA SAYS THE SITE, LOCATED IN ANAGNI, ITALY, IS OPERATED BY CATALENT ANAGNI SRL. THE SITE WILL PERFORM FINISHED PRODUCT MANUFACTURING * EMA SAYS SITE IS EXPECTED TO SUPPORT THE CONTINUED SUPPLY OF COVID-19 VACCINE JANSSEN IN THE EUROPEAN UNION

Reuters | Updated: 25-06-2021 18:46 IST | Created: 25-06-2021 18:46 IST
BRIEF-EMA Panel Approves New Manufacturing Site For Janssen COVID-19 Vaccine

European Medicines Agency: * EMA: ADDITIONAL MANUFACTURING SITE FOR COVID-19 VACCINE JANSSEN: 25/06/2021

* EMA SAYS THIS RECOMMENDATION DOES NOT REQUIRE A EUROPEAN COMMISSION DECISION AND THE SITE CAN BECOME OPERATIONAL IMMEDIATELY * EMA SAYS SITE, LOCATED IN ANAGNI, ITALY, IS OPERATED BY CATALENT ANAGNI SRL. THE SITE WILL PERFORM FINISHED PRODUCT MANUFACTURING

* EMA SAYS THE SITE, LOCATED IN ANAGNI, ITALY, IS OPERATED BY CATALENT ANAGNI SRL. THE SITE WILL PERFORM FINISHED PRODUCT MANUFACTURING * EMA SAYS SITE IS EXPECTED TO SUPPORT THE CONTINUED SUPPLY OF COVID-19 VACCINE JANSSEN IN THE EUROPEAN UNION

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Watch Friday's spacewalk to install new solar arrays at space station

Watch Friday's spacewalk to install new solar arrays at space station

 United States
2
US STOCKS-Nasdaq 100 futures scale new peak ahead of jobless claims data

US STOCKS-Nasdaq 100 futures scale new peak ahead of jobless claims data

 United States
3
YouTube security update to make older unlisted videos 'Private' next month

YouTube security update to make older unlisted videos 'Private' next month

 Global
4
Soccer-Late goal gives Brazil controversial 2-1 win over Colombia

Soccer-Late goal gives Brazil controversial 2-1 win over Colombia

 Brazil

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Protracted Mladic trial a microcosm of challenges securing justice for war crimes

An End to Boko Haram’s Internal Struggles Might Spell Doom for the Entire Region

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021