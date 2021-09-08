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BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Undertakes Review Of Banks’ Compliance With Liquidity Policy, Identifying System, Controls And Risk Management Weaknesses

Reuters | Updated: 08-09-2021 07:36 IST | Created: 08-09-2021 07:36 IST
BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Undertakes Review Of Banks’ Compliance With Liquidity Policy, Identifying System, Controls And Risk Management Weaknesses

Reserve Bank of New Zealand: * UNDERTAKEN REVIEW OF BANKS’ COMPLIANCE WITH LIQUIDITY POLICY, IDENTIFYING SYSTEM, CONTROLS AND RISK MANAGEMENT WEAKNESSES

* COMPLIANCE WITH THE POLICY VARIED AMONGST BANKS, BUT WAS UNRELATED TO BANK SIZE * REVIEW COVERED ALL 15 LOCALLY INCORPORATED BANKS AND ONSITE INTERVIEWS WITH THE LARGEST TEN

* IT WAS POSITIVE WE FOUND BANKS ARE CURRENTLY MAINTAINING LIQUIDITY RATIO LEVELS ABOVE THE REGULATORY MINIMUMS * SOMETIMES LIQUIDITY POSITIONS WERE MORE FAVOURABLY REPORTED BY BANKS THAN COULD BE JUSTIFIED

* AREAS OF NON-COMPLIANCE HIGHLIGHTED GAPS IN THESE FRAMEWORKS, SUGGESTING WIDESPREAD UNDERINVESTMENT IN SYSTEMS AND ASSURANCE PROCESSES * PLAN TO COMMENCE A REVIEW OF THE LIQUIDITY POLICY IN THE FIRST HALF OF 2022 Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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