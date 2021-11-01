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BRIEF-AstraZeneca To Transfer Rights To Eklira, Duaklir to Covis Pharma

Reuters | Updated: 01-11-2021 12:52 IST | Created: 01-11-2021 12:49 IST
BRIEF-AstraZeneca To Transfer Rights To Eklira, Duaklir to Covis Pharma
Representative image Image Credit: Flickr

AstraZeneca: * ASTRAZENECA PLC - ASTRAZENECA TO TRANSFER RIGHTS TO EKLIRA, DUAKLIR

* ASTRAZENECA - AGREEMENT SHARPENS ASTRAZENECA'S FOCUS ON PRIORITY MEDICINES IN RESPIRATORY & IMMUNOLOGY PORTFOLIO * ASTRAZENECA - ASTRAZENECA TO TRANSFER GLOBAL RIGHTS FOR EKLIRA AND DUAKLIR TO COVIS PHARMA

* ASTRAZENECA - BOTH MEDICINES ARE DELIVERED VIA GENUAIR DEVICE AND USED FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) * ASTRAZENECA - COVIS PHARMA WILL PAY ASTRAZENECA $270M ON COMPLETION

* ASTRAZENECA - COVIS PHARMA WILL ALSO COVER CERTAIN ONGOING DEVELOPMENT COSTS RELATED TO MEDICINES * ASTRAZENECA - IN 2020, EKLIRA AND DUAKLIR GENERATED ASTRAZENECA REVENUE OF $143M IN COUNTRIES COVERED BY THIS AGREEMENT

* ASTRAZENECA - AGREEMENT WILL NOT IMPACT COMPANY'S FINANCIAL GUIDANCE FOR 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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