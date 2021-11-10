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BRIEF-Australia's TGA Granted Provisional Determination To Moderna In Relation To Its COVID-19 Vaccine

Australia's TGA: * AUSTRALIA'S TGA: GRANTED A PROVISIONAL DETERMINATION TO MODERNA AUSTRALIA PTY LTD IN RELATION TO ITS COVID-19 VACCINE, SPIKEVAX * TGA - MODERNA AUSTRALIA SUBMITTED DATA FOR PROVISIONAL APPROVAL AND TGA ASSESSING USE OF SPIKEVAX IN CHILDREN 6 TO 11 YEARS OLD.

Reuters | Sydney | Updated: 10-11-2021 10:15 IST | Created: 10-11-2021 10:06 IST
BRIEF-Australia's TGA Granted Provisional Determination To Moderna In Relation To Its COVID-19 Vaccine
Representative image Image Credit: ANI
  • Country:
  • Australia

Australia's TGA: * AUSTRALIA'S TGA: GRANTED A PROVISIONAL DETERMINATION TO MODERNA AUSTRALIA PTY LTD IN RELATION TO ITS COVID-19 VACCINE, SPIKEVAX

* TGA - MODERNA AUSTRALIA SUBMITTED DATA FOR PROVISIONAL APPROVAL AND TGA ASSESSING USE OF SPIKEVAX IN CHILDREN 6 TO 11 YEARS OLD. * TGA - MODERNA ALSO SUBMITTED APPLICATION TO TGA IN RELATION TO USE OF SPIKEVAX AS A BOOSTER DOSE AND THIS IS UNDER EVALUATION

* AUSTRALIA'S TGA: MODERNA SUBMITTED AN APPLICATION TO THE TGA IN RELATION TO THE USE OF SPIKEVAX AS A BOOSTER DOSE AND THIS IS UNDER EVALUATION. * TGA: GRANTING OF DETERMINATION MEANS THAT MODERNA AUSTRALIA IS ELIGIBLE TO APPLY TO VARY PROVISIONAL APPROVAL FOR VACCINE FOR USE IN YOUNGER CHILDREN Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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