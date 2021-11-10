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BRIEF-Daimler's Luxury Customer Base Enables It To Lead Way In Green Transformation - CEO

Reuters | Updated: 10-11-2021 16:12 IST | Created: 10-11-2021 15:47 IST
BRIEF-Daimler's Luxury Customer Base Enables It To Lead Way In Green Transformation - CEO
Representative image Image Credit: Twitter (@Daimler)

Daimler CEO Ola Kallenius says: * WE DO NOT WANT TO BE IN A SITUATION FOR TOO LONG WHERE WE ARE INVESTING IN TWO TECHNOLOGIES

* LUXURY CUSTOMERS LOGICALLY CAN TRANSFORM FASTER AND THAT IS WHY DAIMLER CAN AND SHOULD LEAD THE WAY * ONE DAY IF SUPPLIERS SAY THEY DO NOT HAVE A CO2 PLAN, THEY MAY NOT BE PART OF DAIMLER'S SUPPLY CHAIN

* STEEL INDUSTRY, IN PARTICULAR, HAS HARD CHALLENGE AHEAD IN TERMS OF REDUCING ENVIRONMENTAL IMPACT * NEED MORE BATTERY CELL FACTORIES TO BECOME FULLY ELECTRIC

* CHARGING INFRASTRUCTURE IS THE MAIN STICKING POINT ON ELECTRIC VEHICLE TRANSFORMATION * "CAREFULLY OPTIMISTIC" THAT THE SUPPLY OF RECYCLED GOODS FROM OLD CARS WILL BE THE BIGGEST SOURCE OF RAW MATERIALS

* CUSTOMER RELATIONSHIP IN SOFTWARE MUST BELONG TO DAIMLER, CANNOT BE GIVEN AWAY TO PARTNERS * THERE IS NO AREA WHERE THEY ARE HIRING MORE PEOPLE THAN IN SOFTWARE

* THE FACT THAT ONE AUTOMOTIVE PLAYER IS VALUED AT 1 TRILLION DOLLARS IS GOOD NEWS, MEANS THE MARKET VALUES THE AUTOMOTIVE INDUSTRY * DAIMLER'S VALUATION MULTIPLE IS STILL TOO LOW BUT HOPES THAT SPLIT INTO DAIMLER TRUCKS AND MERCEDES BENZ CARS WILL RECTIFY THIS

* WILL ENSURE ANY ICE MOTORS STILL BUILT AT DAIMLER ARE COMPETITIVE, BUT FROM 2025 NEARLY ALL FUNDS GOING INTO E-MOBILITY * GLASGOW COMMITMENT SAYS THEY WILL "WORK TOWARDS EMISSION-FREE DRIVING" BY 2035, THIS IS IN LINE WITH PRE-EXISTING COMMITMENTS

* BURNING FOSSIL FUELS NEEDS TO BECOME MORE EXPENSIVE, AND FUNDS FROM THIS SHOULD GO TO E-CAR SUBSIDIES AND CHARGING INFRASTRUCTURE * PLUG-IN HYBRIDS STILL MAKE ABSOLUTE SENSE IN CONTRAST TO FOSSIL FUEL EMITTING CARS, THEY ARE PART OF THE SOLUTION

* COLLABORATION BETWEEN AUTOMAKERS ON SOFTWARE IS CONCEIVABLE, BUT IMPORTANT FOR EACH MANUFACTURER TO HAVE OWN SOFTWARE EXPERTISE * Q3 RESULTS WERE LOWER THAN THEY HAD WORKED TOWARDS BECAUSE OF CHIP SHORTAGE, SITUATION REMAINS VERY VOLATILE

* IT IS CLEAR MANY WORKERS ARE WORRIED ABOUT HOW EV TRANSFORMATION WILL AFFECT COMPANY AND THEM * THE COMPANY MUST BREAK UP CERTAIN STRUCTURES AND FIND NEW WAYS OF WORKING Further company coverage:

Also Read: Daimler India expands, opens dealership in Mettupalayam

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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