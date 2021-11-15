BRIEF-Occidental CEO Says Saying Acquisition Of Anadarko Mistake Is Premature
Reuters | Updated: 15-11-2021 16:08 IST | Created: 15-11-2021 16:08 IST
* OCCIDENTAL CEO SAYS SAYING ACQUISITION OF ANADARKO MISTAKE IS PREMATURE, ONLY THING THAT WENT WRONG IS PANDEMIC
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