Left Menu

BRIEF-Occidental CEO Says Saying Acquisition Of Anadarko Mistake Is Premature

Reuters | Updated: 15-11-2021 16:08 IST | Created: 15-11-2021 16:08 IST
BRIEF-Occidental CEO Says Saying Acquisition Of Anadarko Mistake Is Premature

* OCCIDENTAL CEO SAYS SAYING ACQUISITION OF ANADARKO MISTAKE IS PREMATURE, ONLY THING THAT WENT WRONG IS PANDEMIC

* OCCIDENTAL CEO SAYS ABOUT 6-9 MONTHS BEHIND ON DEBT REDUCTION TARGETS RELATED TO ANADARKO ACQUISITION * OCCIDENTAL CEO SAYS SEEKS TO BE A LEADER IN PROVIDING CO2 CREDITS, INCLUDING FROM DIRECT CAPTURE TECHNOLOGY

* OCCIDENTAL CEO SAYS WE WILL TRANSFORM INTO A CARBON MANAGEMENT COMPANY

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
FBI says hackers got no data after compromising email server

FBI says hackers got no data after compromising email server

 United States
2
Study finds target for potential cancer drugs may, worsen disease

Study finds target for potential cancer drugs may, worsen disease

 United States
3
Health News Roundup: Australia vaccine-mandate protesters compare state govt to Nazis, Philips in discussions with FDA after new inspection findings and more

Health News Roundup: Australia vaccine-mandate protesters compare state govt...

 Global
4
Health News Roundup: Israel says children aged 5-11 can receive COVID-19 vaccine; U.S. weekly COVID-19 vaccinations hit highest in nearly six months and more

Health News Roundup: Israel says children aged 5-11 can receive COVID-19 vac...

 Global

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Living with Covid means prioritising prevention and treatment

Ghana’s healthcare system back on track with new hospitals from Ellipse Projects and Adjaye Associates

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021