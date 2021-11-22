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BRIEF-EU Regulator Starts Evaluating Data On Booster Dose Of J&J's COVID-19 Vaccine

Reuters | Updated: 22-11-2021 18:35 IST | Created: 22-11-2021 18:35 IST
BRIEF-EU Regulator Starts Evaluating Data On Booster Dose Of J&J's COVID-19 Vaccine

European Medicines Agency: * EMA: EMA EVALUATING DATA ON BOOSTER DOSE OF COVID-19 VACCINE JANSSEN: 22/11/2021

* EMA SAYS EVALUATING AN APPLICATION FOR USE OF A BOOSTER DOSE OF COVID-19 VACCINE JANSSEN TO BE GIVEN AT LEAST TWO MONTHS AFTER FIRST DOSE TO PEOPLE * EMA - THE OUTCOME OF EVALUATION IS EXPECTED WITHIN WEEKS, UNLESS SUPPLEMENTARY INFORMATION IS NEEDED, AND WILL BE COMMUNICATED BY EMA.

* EMA SAYS OUTCOME OF THIS EVALUATION IS EXPECTED WITHIN WEEKS, UNLESS SUPPLEMENTARY INFORMATION IS NEEDED * EMA SAYS EVALUATING APPLICATION FOR USE OF A BOOSTER DOSE OF COVID-19 VACCINE JANSSEN TO PEOPLE AGED 18 YEARS AND OLDER

* EMA: EMA'S HUMAN MEDICINES COMMITTEE (CHMP) WILL CARRY OUT AN ACCELERATED ASSESSMENT OF DATA SUBMITTED BY COMPANY THAT MARKETS VACCINE. * EMA SAYS CHMP WILL RECOMMEND WHETHER UPDATES TO THE PRODUCT INFORMATION ARE APPROPRIATE Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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