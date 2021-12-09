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BRIEF-Astrazeneca Working Quickly To Establish Evusheld Efficacy Against Omicron Variant

Reuters | Updated: 09-12-2021 14:33 IST | Created: 09-12-2021 14:33 IST
BRIEF-Astrazeneca Working Quickly To Establish Evusheld Efficacy Against Omicron Variant

AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - EVUSHELD US FDA EUA

* ASTRAZENECA PLC - EVUSHELD US FDA EUA * ASTRAZENECA - EVUSHELD (FORMERLY AZD7442) LONG-ACTING ANTIBODY COMBINATION AUTHORISED FOR EMERGENCY USE IN US FOR PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS (PREVENTION) OF COVID-19

* ASTRAZENECA - PROGRESSING WITH FILINGS AROUND GLOBE FOR POTENTIAL EMERGENCY USE AUTHORISATION OR CONDITIONAL APPROVAL OF EVUSHELD * ASTRAZENECA - ARE WORKING QUICKLY TO ESTABLISH EVUSHELD EFFICACY AGAINST NEW OMICRON VARIANT

* ASTRAZENECA - IN VITRO FINDINGS DEMONSTRATE EVUSHELD NEUTRALISES OTHER RECENT EMERGENT SARS-COV-2 VIRAL VARIANTS, INCLUDING DELTA AND MU VARIANTS * ASTRAZENECA - OF OMICRON BINDING SITE SUBSTITUTIONS FOR EVUSHELD TESTED TO DATE IN PRECLINICAL ASSAYS, NONE ASSOCIATED WITH ESCAPE FROM NEUTRALISATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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