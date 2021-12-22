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BRIEF-Pfizer Plans To File NDA With FDA For Full Regulatory Approval In 2022 For Paxlovid

Reuters | Updated: 22-12-2021 22:59 IST | Created: 22-12-2021 22:59 IST
BRIEF-Pfizer Plans To File NDA With FDA For Full Regulatory Approval In 2022 For Paxlovid

Pfizer Inc: * PFIZER - PAXLOVID IS AUTHORIZED FOR EMERGENCY USE IN HIGH-RISK ADULTS AND HIGH-RISK PEDIATRIC PATIENTS 12 YRS AND OLDER WEIGHING AT LEAST 40 KG

* PFIZER - RAISES PRODUCTION PROJECTIONS FOR PAXLOVID FROM 80 MILLION TO 120 MILLION COURSES OF TREATMENT IN 2022 * PFIZER RECEIVES U.S. FDA EMERGENCY USE AUTHORIZATION FOR NOVEL COVID-19 ORAL ANTIVIRAL TREATMENT

* PFIZER - READY TO START DELIVERY OF PAXLOVID IN U.S. IMMEDIATELY * PFIZER - PLANS TO FILE A NEW DRUG APPLICATION WITH THE FDA FOR FULL REGULATORY APPROVAL IN 2022 FOR PAXLOVID Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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