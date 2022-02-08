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BRIEF-Nvidia Says Co, Softbank Group Terminate Nvidia'S Acquisition Of Arm Ltd

Reuters | Updated: 08-02-2022 11:59 IST | Created: 08-02-2022 11:57 IST
BRIEF-Nvidia Says Co, Softbank Group Terminate Nvidia'S Acquisition Of Arm Ltd
Representative image Image Credit: Flickr

Nvidia Corp: * NVIDIA AND SOFTBANK GROUP ANNOUNCE TERMINATION OF NVIDIA'S ACQUISITION OF ARM LIMITED

* ANNOUNCED TERMINATION OF PREVIOUSLY ANNOUNCED TRANSACTION WHEREBY NVIDIA WOULD ACQUIRE ARM LIMITED FROM SBG * IN ACCORDANCE WITH TERMS OF AGREEMENT, SBG WILL RETAIN $1.25 BILLION PREPAID BY NVIDIA

* PARTIES AGREED TO TERMINATE AGREEMENT BECAUSE OF SIGNIFICANT REGULATORY CHALLENGES PREVENTING CONSUMMATION OF TRANSACTION * NVIDIA - ARM WILL NOW START PREPARATIONS FOR A PUBLIC OFFERING

* NVIDIA - SBG, IN COORDINATION WITH ARM, IT WILL START PREPARATIONS FOR A PUBLIC OFFERING OF ARM WITHIN FISCAL YEAR ENDING MARCH 31, 2023 * IN ACCORDANCE WITH TERMS OF AGREEMENT, NVIDIA WILL RETAIN ITS 20-YEAR ARM LICENSE Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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