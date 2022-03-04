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BRIEF-UK Government Announces Sanctions Against Russian Oligarchs Alisher Usmanov And Igor Shuvalov- Statement

Reuters | Updated: 04-03-2022 00:35 IST | Created: 04-03-2022 00:35 IST
BRIEF-UK Government Announces Sanctions Against Russian Oligarchs Alisher Usmanov And Igor Shuvalov- Statement

* UK GOVERNMENT ANNOUNCES SANCTIONS AGAINST RUSSIAN OLIGARCHS ALISHER USMANOV AND IGOR SHUVALOV

* UK ANNOUNCES SANCTIONS AGAINST RUSSIAN OLIGARCHS ALISHER USMANOV AND IGOR SHUVALOV - STATEMENT * UK SAYS OLIGARCHS ALISHER USMANOV AND IGOR SHUVALOV - WORTH A COMBINED $19BN - SANCTIONED WITH IMMEDIATE EFFECT

* UK SAYS PAIR'S ASSETS FROZEN, BOTH ARE HIT WITH TRAVEL BANS AND NO BRITISH CITIZEN OR BUSINESS CAN DEAL WITH THEM * UK SAYS UK FOREIGN SECRETARY WILL ALSO ESTABLISH AN OLIGARCH TASKFORCE OF MINISTERS AND OFFICIALS

* PUTIN ASSOCIATES NOW CUT OFF FROM THEIR SIGNIFICANT UK INTERESTS INCLUDING MANSIONS WORTH TENS OF MILLIONS - STATEMENT * UK GOVERNMENT HAS ANNOUNCED THAT A FULL ASSET FREEZE AND TRAVEL BAN HAS BEEN IMPOSED AGAINST ALISHER USMANOV AND IGOR SHUVALOV- STATEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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