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BRIEF-Twitter - Upon Termination Of Merger Agreement Under Specified Limited Circumstances, Will Be Required To Pay X Holdings I Termination Fee Of $1.0 Billion

Reuters | Updated: 27-04-2022 03:24 IST | Created: 27-04-2022 03:24 IST
BRIEF-Twitter - Upon Termination Of Merger Agreement Under Specified Limited Circumstances, Will Be Required To Pay X Holdings I Termination Fee Of $1.0 Billion

Twitter Inc: * TWITTER - UPON TERMINATION OF MERGER AGREEMENT UNDER SPECIFIED LIMITED CIRCUMSTANCES, WILL BE REQUIRED TO PAY X HOLDINGS I TERMINATION FEE OF $1.0 BILLION

* TWITTER INC - BEGINNING ON THE DATE OF THE MERGER AGREEMENT, TWITTER IS SUBJECT TO CUSTOMARY “NO-SHOP” RESTRICTIONS * TWITTER - UPON TERMINATION OF MERGER UNDER OTHER SPECIFIED LIMITED CIRCUMSTANCES, X HOLDINGS I WILL BE REQUIRED TO PAY CO TERMINATION FEE OF $1.0 BILLION

* TWITTER INC - ON APRIL 25, BOARD APPROVED AMENDMENT NO. 1 TO PREFERRED STOCK RIGHTS AGREEMENT BY AND BETWEEN TWITTER AND COMPUTERSHARE TRUST COMPANY * TWITTER - EITHER TWITTER OR X HOLDINGS I MAY TERMINATE DEAL IF, AMONG CERTAIN OTHER CIRCUMSTANCES, DEAL HAS NOT BEEN CONSUMMATED ON OR BEFORE OCT 24 Source text for Eikon: [ID: https://bit.ly/37JCmog] Further company coverage:

Also Read: BRIEF-S&P Says Twitter Inc 'BB+' Ratings Placed On Creditwatch Negative On Acquisition Deal

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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