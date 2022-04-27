BRIEF-Twitter - Upon Termination Of Merger Agreement Under Specified Limited Circumstances, Will Be Required To Pay X Holdings I Termination Fee Of $1.0 Billion
Twitter Inc: * TWITTER - UPON TERMINATION OF MERGER AGREEMENT UNDER SPECIFIED LIMITED CIRCUMSTANCES, WILL BE REQUIRED TO PAY X HOLDINGS I TERMINATION FEE OF $1.0 BILLION
* TWITTER INC - BEGINNING ON THE DATE OF THE MERGER AGREEMENT, TWITTER IS SUBJECT TO CUSTOMARY “NO-SHOP” RESTRICTIONS * TWITTER - UPON TERMINATION OF MERGER UNDER OTHER SPECIFIED LIMITED CIRCUMSTANCES, X HOLDINGS I WILL BE REQUIRED TO PAY CO TERMINATION FEE OF $1.0 BILLION
* TWITTER INC - ON APRIL 25, BOARD APPROVED AMENDMENT NO. 1 TO PREFERRED STOCK RIGHTS AGREEMENT BY AND BETWEEN TWITTER AND COMPUTERSHARE TRUST COMPANY * TWITTER - EITHER TWITTER OR X HOLDINGS I MAY TERMINATE DEAL IF, AMONG CERTAIN OTHER CIRCUMSTANCES, DEAL HAS NOT BEEN CONSUMMATED ON OR BEFORE OCT 24 Source text for Eikon: [ID: https://bit.ly/37JCmog] Further company coverage:
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