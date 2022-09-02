BRIEF-Equinor Completes Exit Process From Russia
Reuters | Updated: 02-09-2022 11:38 IST | Created: 02-09-2022 11:35 IST
Equinor ASA: * EQUINOR COMPLETES EXIT PROCESS FROM RUSSIA
* EQUINOR COMPLETES EXIT PROCESS FROM RUSSIA * ON RUSSIA: EQUINOR CAN NOW CONFIRM THAT THE FULL EXIT FROM KHARYAGA HAS ALSO BEEN COMPLETED
* FOLLOWING THE EXIT FROM KHARYAGA, EQUINOR HAS NO REMAINING ASSETS OR PROJECTS IN RUSSIA * AS PART OF EXIT FROM KHARYAGA, EQUINOR HAS IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS COVERED DECOMMISSIONING LIABILITIES ACCRUED AND OWED BY EQUINOR OVER YEARS Further company coverage: (Gdansk Newsroom)
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