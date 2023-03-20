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BRIEF-New York Community Bancorp Says Through Subsidiary, Flagstar Bank, Acquires Certain Assets And Assumes Certain Liabilities Of Signature Bridge Bank From FDIC

Reuters | Newyork | Updated: 20-03-2023 09:54 IST | Created: 20-03-2023 09:53 IST
BRIEF-New York Community Bancorp Says Through Subsidiary, Flagstar Bank, Acquires Certain Assets And Assumes Certain Liabilities Of Signature Bridge Bank From FDIC
Representative Image Image Credit: Wikimedia Commons
  • Country:
  • United States

New York Community Bancorp Inc : * NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC. THROUGH ITS BANK SUBSIDIARY, FLAGSTAR BANK, N.A., ACQUIRES CERTAIN ASSETS AND ASSUMES CERTAIN LIABILITIES OF SIGNATURE BRIDGE BANK FROM THE FDIC

* TRANSACTION DOES NOT INCLUDE SIGNATURE'S DIGITAL BANKING OR CRYPTO DEPOSITS OR ITS FUND BANKING BUSINESS * TRANSACTION INCLUDES $34 BILLION OF DEPOSITS, $13 BILLION IN LOANS, AND $25 BILLION IN CASH

* DEAL EXPECTED TO BE SIGNIFICANTLY ACCRETIVE TO BOTH EARNINGS PER SHARE AND TANGIBLE BOOK VALUE * NEW YORK COMMUNITY BANCORP- NET INTEREST MARGIN EXPANDS DUE TO LOWER FUNDING COSTS, ADDITIONAL DEPOSITS REDUCE LOAN-TO-DEPOSIT RATIO TO LESS THAN 90%

* SAYS WILL TAKE OVER ALL OF SIGNATURE'S 30 BRANCHES * SAYS BRANCHES WILL OPEN TOMORROW MORNING AND OPERATE UNDER FLAGSTAR BANK BRAND Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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