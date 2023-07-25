Left Menu

BRIEF-Atlantic Union Bankshares Announces Agreement To Acquire American National Bankshares

Reuters | Updated: 25-07-2023 18:08 IST | Created: 25-07-2023 17:07 IST
BRIEF-Atlantic Union Bankshares Announces Agreement To Acquire American National Bankshares

American National Bankshares Inc : * ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE AMERICAN NATIONAL BANKSHARES INC.

* ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP - PROPOSED DEAL FOR APPROXIMATELY $416.8 MILLION, OR $39.23 PER SHARE * ATLANTIC UNION BANKSHARES - EACH OUTSTANDING SHARE OF AMERICAN NATIONAL WILL BE CONVERTED INTO RIGHT TO GET 1.35 SHARES OF ATLANTIC UNION Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Researchers identify top five foods rich in prebiotics

Researchers identify top five foods rich in prebiotics

 Global
2
New WHO scientific and normative guidance on HIV released at 12th IAS Conference

New WHO scientific and normative guidance on HIV released at 12th IAS Confer...

 Global
3
Study finds how MIND diet associated with better focus in school-aged children

Study finds how MIND diet associated with better focus in school-aged childr...

 United States
4
UAE President meets with leaders on sidelines of Development and Migration Conference

UAE President meets with leaders on sidelines of Development and Migration C...

 United Arab Emirates

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Unlocking Your Superpower: Embrace 'Deep Work' and Skyrocket Your Productivity!

Clearing the Air: How Science Can Help You Quit Smoking

Living Beyond Limitations: Empower Yourself against Negativity

Crushing the Productivity Anxiety Monster: Your Ultimate Guide to Success

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2023