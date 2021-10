T20 World Cup Scoreboard: India vs Pakistan

Scoreboard of the ICC T20 World Cup Super 12 match between India and Pakistan here on Sunday.

India: KL Rahul b Shaheen Afridi 3 Rohit Sharma lbw b Shaheen Afridi 0 Virat Kohli c Rizwan b Shaheen Afridi 57 Suryakumar Yadav c Rizwan b Hasan Ali 11 Rishabh Pant c and b Shadab Khan 39 Ravindra Jadeja c Mohammad Nawaz b Hasan Ali 13 Hardik Pandya c Babar Azam b Haris Rauf 11 Bhuvneshwar not out 5 Mohammed Shami not out 0 Extras: (b-6, lb-1, w-4, nb-1) 12 Total: 151/7 in 20 overs Fall of wickets: 1-1, 6-2, 31-3, 84-4, 125-5, 133-6, 146-7 Bowling: Shaheen Afridi 4-0-31-3, Imad Wasim 2-0-10-0, Hasan Ali 4-0-44-2, Shadab Khan 4-0-22-1, Hafeez 2-0-12-0, Haris Rauf 4-0-25-1.

