“Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best'' – Bob Talbert Ludhiana, Punjab, Chandigarh, India – Business Wire India Education Icon Awards 2021 was organised by KitesKraft Productions the endeavour was to appreciate and reward educators for their innovation and creative action in education. Where speakers shared insights with on-the-ground practitioners and collaborate to rethink education. The award recognizes the professional contributions and academic achievement of an individual/organization in the area of education. Education Icon Awards 2021was an International level award show that recognized the professional contributions and academic achievement of an individual/organization in the area of education.

KitesKraft Productions has successfully conducted the Education Icon Awards and is continuously working to establish the award as recognition of a significant contribution to institution building processes illustrious career, a role model management academic who is well respected among the community of students, researchers, faculty and practitioners. Winners List – EIA 2021 Name • Prof. Suman Muralidhar Pawar • Dr. Siddharth Bhattacharya • Dr. Dhanraj (Director General, Nied Education Council) • Prof. (Dr.) Sudha GirjappaBansode • Prof. SankarasubramanianAnandan • Dr. Ipseeta Nanda • Swathi B • Prof. Dr. Binoy Kr. Medhi • Nihshank Upadhyay • Gulab Thakur • Dr. John Samuel Kennedy • Asif Amer • Tanmay Ghosh • Prometheus School • Sanjeev Tripathi • Ratnajyothi Rudra • Dr. Priyanka Gupta • RahmatunissaFarheen • Mohd. Haqnawaz Khan • Dr. Satish Sharma • Usha Pandya • School of Allied Health Sciences • Nayan Dholakia • Namrata Priyadarshani • Brainywood (Mr. Dhruv Suwalka& Dr. VInod Sharma) • KhodidasGovindbhaiKundariya • Shrabana Chattopadhyay • Dr. Sandip Gun • Dr. Sajid Khan • Kamal Rai • Priscilla Pulavar • Dr. Nancy Burat • Sejal Davey • Gurjit Kaur Bhatia • Dr. HutoxiDaraiusAibara • Navneet Kaur • Nagpal Academy • Avinash Singh • Science SangrahYoutube Channel • BanomTayeng • Dr. B. Ebenezar • Mridula Praveen • Santhanam Vidhyalaya Senior Secondary School • Neelutpal Hazarika • Vijimol G • Dr. Bhushan VitthalTagad • Dr. Sharmila Nageswaran • Karishma Kashyap • Dr. WahiedKhawarBalwan • Prof. Yugesh Anil Kharche • ChennamsettiNagaraju • Dr. Praveen Rastogi • Dr. Goutam Banerjee • Latur College of Pharmacy, Hasegaon • ShikshayaNamah: • Nurahmad Bashir Karanje • Dayanand Institute of Technical Education, Latur • Priya Oza • Pooja Prasad • Nishesh Kumar Sinha • Dr. Rajat Pal • Dr. Maneesha Singh • Prof. Kadam Vinayak Vishram • Bachpan& Academic Heights Public School, Karad • Vijay Chandrakant Ithape • Dr. Raja Rajeswari Katta • Jagat Krushna Sisugoswami • Dr. Indrani M R • P. Kowsalya • Dr. Peddi Raju Podili • PurushottamBhagchandka Academic School • Anil Rajput • Alisha Madhok Walia • Poornima Menon • Dr. Jayanta Kar Sharma • Dr. Raja Rajeswari Kamisetti • Dr. Soma Lahiri Malik • British Fort Foundation • Morning Bells International School • Debbie Westcott • Subrajit Pradhan • Anjali Dudeja • Achievers Spot • Sia Ram Chowhan • Monika Taneja Manaktalaa • Vamsi Krishna V • Gunasekaran Manickam • Gurunanak Academy of Science and Commerce • Kanchan Khanna • Sajena A • Dr. Chandansingh Rotele • Shakti Dasi • Dr. M. Anil Kumar • ShaileshkumarMaganbhai Parmar • . Sharad Pandey • Dr. Mamta Rani Bhatnagar • Santanu Chatterjee •V. Revathy • Pooja Bansal • Dr. Shubhankar Ghosh • Dr. Akhilesh Kumar Sharma • Mudassir Nazar M Mulla • Rouf Ahmad Khan • Dr. Sneha Virendra Surani • Rekha R. R.

• Rama Shankar Singh • Prof. Dr. Subhendu Sekhar Bag • Dr. Kumar Kishan Chandra • Vidhik Shiksha • Dr. Varsha Agarwal • Satya Institute of Technology And Management • Balvantbhai K. Parmar • Priya Narayanan • Tecnologico de Monterrey • Biswajit Dutta • Swapnali Pradip Katgar • Shahnawaz Ahmad Shapoo • Naveena J H • Dr. Jayanta Sinha • Rahul Singha • Dr. Ashish William • Subhalin Sahoo • Dr. Muteeba Naz • Shivjaji Pandurang Adhav • Rajesh Bhagvandas Amin • Tanglefaction Mental Health Society • Sarvesh Kumar L • Swadesh Mukherjee • Runfast Medical Educare Pvt. Ltd.

• Priyanka Dutta • Prof. Dr. Pradnya Karbhari Kale • Dr. Kapil Khare • Dr. Brinda Shah • Sonawane Satish Shivaji • Dr. Zuleika Homavazir • Anwar Ahmad • HarnarayanKurrey • Aradhana Dutta • Dr. Shahnawaz Mohsin •Dr. Mamta Brahmbhatt • Kaushlesh Kumar • Pratima Tripathi • Dr. G. V. Divakar • Shriram Ananthanarayanan • Atanu Maji • Rahila Khan • Aruna A • Dr. Padmasini Srinivasan • Shashi Bhushan Kumar • Prof. Dr. Maya Sanjay Khandat • Dr. Saroj Kumar Padhy • Pariza Gupta • Dr. Arminder Kaur • O S Ramanujam • Pulkit Kumar • Dr. Sangita Motiram Gavit • Priyanka Harshavardhan Deshmukh • Shree Shardeya Gurukul Public School • Gurmeet Kaur • Rajeew Kumar Singh • AkshaygiriJanakgiri Goswami • Hemakrishnamurthy • Dr. Mohd Imran • SBRTM Law College, Kadapa • Prof. M Jebastin Ananth • Dr. Mansi Tiwari • ARISTO KIDS (Akearisto Kids Education Pvt. Ltd.) • Dr. Amir Dhamani • Gowri Senthil • Prof. Syed Fareed Ahmad Nahri • BK Classes • Y K Patil • Sudarshan Sabat • Aryan Sabat • Dr. A. X. Joseph • Dr. (Prof.) Sangeeta Handa • Dr. Snehal Karia • Mohammed Uzair Khan •Sita Devi • Dr. DinkarSewa Rathod • C. Sathish Kumar • Satish Rajan • Dhiraj VijayraoAstonkar • Ashraf Alam • Meena Kumari • Prof. Manobjyoti Bordoloi • Dr. L.P. Sharma • Dr. Radhe Paswan • Priyanca Ghosh • Dr. Sonia Pandey • Dr. Prajapati SamirkumarDharamchand • Sunbeam School, Indiranagar • Dr. Jagdish Laxman Patil • Sanchita Kundu Brahmachari • Nastaien Begum • Anuradha Sinha • Dr. Vijaykumar Bhikusing Pawar • Prannay G Sharma • Dr. Romia Rodriguez • Dr. Chandrashekhar Kumbhare • Prabir Mitra • Shashank Dattatray Kulkarni • DHARINI DAHYABHAI PATEL • Dr. Senthilkumar Sasthankutty • Dr. Kusumchandra Ambhure • Ramchandra DamodarMokashi • Dr. Kannan KilavanPackiam • Dr. BR Natarajan • Assistant Professor Swati Tyagi • Priti Agarwal • Dr. Arangamallika • Yogesh Kumar Aggarwal • Accelerate Coaching • Shivaji Babruwan Gaikwad • Sister Nivedita University •The Learning Zone Institute- An Initiative by Kuldeep Rajawat KD sir • Dr. S. Bhuvaneswari • Prof. Raj Kumar Joshi • Vanadana Vinod Barade • Vinod Kumar • Dr. Rohit Shankar Mane • Aracha Sinha • Prashitha G • Dr. P Geetha • Galaxy Kids School • Indian Beauty Institute • Piyush Rai • Faritha Banu Jaffar • Muhsin Fazfary • Ritika Dhamija • Dr. Deepshikha Bhargava • Preeti Sharma • Suman B Anvekar • Dr. Preeti Vairagade • Gurpreet Singh • Jignesh Kumar Ramesh Chandra Shah • AVS Academy, Kharadi, Pune • Dr. Manoj Singh • Mansi Jhaveri • Dr. Sudeep Chakraborty • Archana Kekre • GGS World School, Barnala • Snehalata Das • Prof. Gauri Pooja • Dr. Mahesh Suresh Chopde • Rachana Sharma • Prof. A. L. Jatav • Jyoti Jain • Prof. Shridhar Basavaraj Kurabet • AllamaHafeziyan Memorial School • Dr. Baharul Islam • Dr. Sushma Jaiswal • Er. Karman Ahmad Khan • Er. Salman Ali Khan • DebaprasadKhanra • Suman Yadav • Prof. Sunil Sharma • Priya Sharma • Happy Minds International • Prathitha Gupta • Sanchita Banerjee • Dr. Chandrakant Tukaram Sawant • ShikshayaNamah: • Dr. Brinda Shah Congratulations once again to all the Awardees of Education Icon Awards 2021.

