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BRIEF-EXCLUSIVE-GM Says​ Not Taken Downtime Or Reduced Shifts At Any Of Truck Plants Due To Semiconductor Shortage

Reuters | Updated: 03-03-2021 19:50 IST | Created: 03-03-2021 19:50 IST
BRIEF-EXCLUSIVE-GM Says​ Not Taken Downtime Or Reduced Shifts At Any Of Truck Plants Due To Semiconductor Shortage

* EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS​ HAS NOT TAKEN DOWNTIME OR REDUCED SHIFTS AT ANY OF TRUCK PLANTS DUE TO SEMICONDUCTOR SHORTAGE: SPOKESPERSON

* EXCLUSIVE-GM SAYS GRAVATAI PLANT IN BRAZIL WILL TAKE DOWNTIME IN APRIL AND MAY * EXCLUSIVE-GM SAYS EXTENDING DOWNTIME AT SAN LUIS POTOSI THROUGH END OF MARCH, AND AT FAIRFAX AND CAMI TO AT LEAST MID-APRIL

* EXCLUSIVE-GM SAYS COMPANY CONTEMPLATED THE DOWNTIME AT THE PLANTS WHEN 2021 OUTLOOK WAS DISCUSSED LAST MONTH * EXCLUSIVE-GM SAYS CONTINUE TO WORK CLOSELY WITH SUPPLY BASE TO FIND SOLUTIONS FOR SUPPLIERS’ SEMICONDUCTOR REQUIREMENTS Source text: https://bit.ly/2OjAEjD

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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