Tennis-French Open order of play on Sunday

Order of play on the main showcourts on the first day of the French Open on Sunday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHARTIER

Patricia Maria Tig (Romania) v 2-Naomi Osaka (Japan) Pablo Andujar (Spain) v 4-Dominic Thiem (Austria)

Advertisement

15-Victoria Azarenka (Belarus) v Svetlana Kuznetsova (Russia) 5-Stefanos Tsitsipas (Greece) v Jeremy Chardy (France)

COURT SUZANNE-LENGLEN 27-Fabio Fognini (Italy) v Gregoire Barrere (France)

Greet Minnen (Belgium) v 11-Petra Kvitova (Czech Republic) Ana Konjuh (Croatia) v 3-Aryna Sabalenka (Belarus)

6-Alexander Zverev (Germany) v Oscar Otte (Germany) COURT SIMONNE-MATHIEU

Clara Burel (France) v Danka Kovinic (Montenegro) Marton Fucsovics (Hungary) v Gilles Simon (France)

Corentin Moutet (France) v Laslo Djere (Serbia) Oceane Dodin (France) v 23-Madison Keys (U.S.)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)