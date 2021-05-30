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BRIEF-Malaysia says 12 manufacturing sectors to run at 60% staffing in lockdown

Reuters | Kuala Lumpur | Updated: 30-05-2021 16:02 IST | Created: 30-05-2021 15:47 IST
BRIEF-Malaysia says 12 manufacturing sectors to run at 60% staffing in lockdown
Image Credit: Pixabay
  • Country:
  • Malaysia

- MALAYSIA SAYS ALL MANUFACTURING SECTORS TO BE CLOSED DURING TOTAL LOCKDOWN, EXCEPT FOR SELECTED SECTORS LIKE AVIATION MRO, FOOD AND BEVERAGES, CLEANING PRODUCTS - MALAYSIA SAYS ONLY 12 MANUFACTURING SECTORS ALLOWED TO RUN AT 60% WORKFORCE DURING TOTAL LOCKDOWN, INCLUDING PRINTING AND PACKAGING, MEDICAL AND HEALTHCARE

- MALAYSIA SAYS AGRICULTURE, FISHERY AND LIVESTOCK SECTORS ARE ALLOWED DURING TOTAL LOCKDOWN, INCLUDING THEIR SUPPLY CHAINS - MALAYSIA SAYS PALM OIL, RUBBER, PEPPER, COCOA PLANTATIONS ARE ALLOWED TO OPERATE DURING TOTAL LOCKDOWN, INCLUDING THEIR SUPPLY CHAINS

- MALAYSIA SAYS MANUFACTURING OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT INCLUDING RUBBER GLOVES AND FIRE SAFETY EQUIPMENT ALLOWED DURING TOTAL LOCKDOWN - MALAYSIA SAYS MANUFACTURING OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS, OIL AND GAS INCLUDING PETROCHEMICAL AND PETROCHEMICAL PRODUCTS, AND CHEMICAL PRODUCTS ALLOWED DURING TOTAL LOCKDOWN

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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