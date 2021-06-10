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BRIEF-CMC Markets Plc FY Pretax Profit 224 Mln Stg

Reuters | Updated: 10-06-2021 12:09 IST | Created: 10-06-2021 11:49 IST
BRIEF-CMC Markets Plc FY Pretax Profit 224 Mln Stg
Image Credit: Pixabay
  • Country:
  • India

CMC Markets PLC: * FINAL RESULTS

* FY PRETAX PROFIT ROSE 127 PERCENT TO 224 MILLION STG * FY NET OPERATING INCOME UP 63% TO £409.8 MILLION

* FY STOCKBROKING NET TRADING REVENUE UP 72% TO £54.8M DRIVEN BY HIGHER CLIENT NUMBERS (UP 28%) * FY OPERATING EXPENSES INCREASED BY 22% TO £184.0 MILLION, PREDOMINANTLY DUE TO HIGHER PERSONNEL COSTS

* GROUP BELIEVES THAT EXISTING ACTIVE CLIENT LEVELS ARE LIKELY TO BE SUSTAINABLE * BOARD REMAINS CONFIDENT IN ACHIEVING NET OPERATING INCOME IN EXCESS OF £330 MILLION FOR 2022.

* FINAL DIVIDEND OF 21.43 PENCE PER SHARE (TOTAL DIVIDEND OF 30.63 PENCE PER SHARE) * MONTHLY ACTIVE CLIENT BASE HAS REMAINED STRONG AT START OF 2022 REPRESENTING ONGOING TRADING APPETITE Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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