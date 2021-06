Soccer-Turkey v Italy teams

Following are the teams for the Euro 2020 opening match between Turkey and Italy in Group A in Rome on Friday. Turkey: Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Caglar Soyuncu, Merih Demiral, Umut Meras; Okay Yokuslu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Calhanoglu, Yusuf Yazici; Burak Yilmaz (captain)

Substitutes: Mert Gunok, Altay Bayindir, Cengiz Under, Dorukhan Tokoz, Taylan Antalyali, Ozan Kabak, Enes Unal, Orkun Kokcu, Irfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Muldur, Halil Dervisoglu. Italy: Gianluigi Donnarumma; Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (captain), Leonardo Spinazzola; Nicolo Barella, Jorginho, Manuel Locatelli; Domenico Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne

Substitutes: Salvatore Sirigu, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Andrea Belotti, Matteo Pessina, Emerson Palmieri, Federico Chiesa, Francesco Acerbi, Bryan Cristante, Federico Bernardeschi, Giacomo Raspadori, Alessandro Bastoni (Compiled by Rohith Nair in Bengaluru)

