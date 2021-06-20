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BRIEF-Aramco Closes $12.4 Bln Infrastructure Deal With Global Investor Consortium

Reuters | Updated: 20-06-2021 11:18 IST | Created: 20-06-2021 11:14 IST
BRIEF-Aramco Closes $12.4 Bln Infrastructure Deal With Global Investor Consortium
Representative image Image Credit: Facebook/Aramco
  • Country:
  • Saudi Arabia

SAUDI ARABIAN OIL CO: * ANNOUNCES THE LATEST DEVELOPMENTS ON THE SIGNING OF A DEAL TO SELL AN EQUITY STAKE IN ONE OF ITS NEWLY-FORMED SUBSIDIARIES FOR A VALUE OF USD 12.4 BILLION (SAR 46.5 BILLION)

* ANNOUNCED CLOSING OF SHARE SALE AND PURCHASE AGREEMENT,IN WHICH CONSORTIUM HAS ACQUIRED A 49% STAKE IN ARAMCO OIL PIPELINES COMPANY,A SUBSIDIARY OF ARAMCO,FOR $12.4 BILLION * CONSORTIUM COMPRISES A CROSS-SECTION OFRENOWNEDINVESTORS FROM NORTH AMERICA, ASIA AND THE MIDDLE EAST, INCLUDING EIG AND MUBADALA

* ARAMCO COMPLETED ALL CLOSING CONDITIONS FOR THIS DEAL, INCLUDING ALL REQUIRED MERGER CONTROL AND RELATED APPROVALS * SAUDI ARAMCO WILL AT ALL TIMES RETAIN TITLE TO, AND OPERATIONAL CONTROL OF, THE PIPELINE NETWORK Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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