BRIEF-Aramco Closes $12.4 Bln Infrastructure Deal With Global Investor Consortium
- Country:
- Saudi Arabia
SAUDI ARABIAN OIL CO: * ANNOUNCES THE LATEST DEVELOPMENTS ON THE SIGNING OF A DEAL TO SELL AN EQUITY STAKE IN ONE OF ITS NEWLY-FORMED SUBSIDIARIES FOR A VALUE OF USD 12.4 BILLION (SAR 46.5 BILLION)
* ANNOUNCED CLOSING OF SHARE SALE AND PURCHASE AGREEMENT,IN WHICH CONSORTIUM HAS ACQUIRED A 49% STAKE IN ARAMCO OIL PIPELINES COMPANY,A SUBSIDIARY OF ARAMCO,FOR $12.4 BILLION * CONSORTIUM COMPRISES A CROSS-SECTION OFRENOWNEDINVESTORS FROM NORTH AMERICA, ASIA AND THE MIDDLE EAST, INCLUDING EIG AND MUBADALA
* ARAMCO COMPLETED ALL CLOSING CONDITIONS FOR THIS DEAL, INCLUDING ALL REQUIRED MERGER CONTROL AND RELATED APPROVALS * SAUDI ARAMCO WILL AT ALL TIMES RETAIN TITLE TO, AND OPERATIONAL CONTROL OF, THE PIPELINE NETWORK Source text for Eikon: Further company coverage:
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