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BRIEF-About 4,158 gallons of oil recovered after California spill

Reuters | Updated: 05-10-2021 09:12 IST | Created: 05-10-2021 09:12 IST
BRIEF-About 4,158 gallons of oil recovered after California spill

Amplify Energy Corp: * AS OF 1 P.M., MONDAY, ABOUT 4,158 GALLONS OF OIL RECOVERED AFTER CALIFORNIA OIL SPILL - JOINT SPILL RESPONSE TEAM

* NO FURTHER INDICATIONS OF FURTHER DISCHARGE FROM PIPELINE, INVESTIGATION CONTINUES INTO CAUSE OF SPILL- JOINT SPILL RESPONSE TEAM * AMPLIFY ENERGY USING REMOTELY OPERATED VEHICLES TO SURVEY PIPELINE FOR POTENTIAL LEAKS, DAMAGE; COVERED 8,000 FT OF PIPELINE WITH NO INDICATIONS OF RELEASE- JOINT SPILL RESPONSE TEAM

* HUNTINGTON, LAGUNA SHORELINES AND WATERS CLOSED, NEWPORT BEACH HAS 'SOFT CLOSURE', NEWPORT HARBOR, DANA POINT HARBOR CLOSED - JOINT SPILL RESPONSE TEAM Source: (https://bit.ly/3ouPjII) Further company coverage: Related:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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