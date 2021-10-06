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BRIEF-About 4,788 Gallons Of Oil Recovered After California Spill

Reuters | Updated: 06-10-2021 01:50 IST | Created: 06-10-2021 01:47 IST
BRIEF-About 4,788 Gallons Of Oil Recovered After California Spill
Representative Image Image Credit: Wikimedia

Amplify Energy Corp: * THE UNIFIED COMMAND CONTRACTED COMMERCIAL DIVERS TO IDENTIFY THE SOURCE OF THE LEAK AFTER SPILL OFF ORANGE COUNTY BEACHES in CALIFORNIA- JOINT SPILL RESPONSE TEAM

* THE DIVERS ON MONDAY VALIDATED REMOTELY OPERATED VEHICLE FOOTAGE SHOWING NO INDICATIONS OF OIL RELEASE AT THE POTENTIAL SOURCE OF THE LEAK- JOINT SPILL RESPONSE TEAM * DIVER REPORTS AND ROV FOOTAGE SHOW THAT A 4,000-FOOT SECTION OF THE 17.7 MILE-LONG PIPELINE WAS DISPLACED WITH A MAXIMUM LATERAL MOVEMENT OF ABOUT 105 FEET AND HAD A 13-INCH SPLIT, RUNNING PARALLEL TO THE PIPE- JOINT SPILL RESPONSE TEAM

* AS OF 7 A.M ON TUESDAY 4,788 GALLONS OF CRUDE OIL HAVE BEEN RECOVERED- JOINT SPILL RESPONSE TEAM * AN ESTIMATED 15.67 MILES OF LIGHT OILING WAS REPORTED ALONG SHORELINES- JOINT SPILL RESPONSE TEAM

* SIX MILES OF SHORELINE HAVE BEEN CLEANED AND CREWS CONTINUE CLEANUP EFFORTS- JOINT SPILL RESPONSE TEAM * EIGHT OILED WILDLIFE HAVE BEEN RECOVERED- JOINT SPILL RESPONSE TEAM

* THE NATIONAL RESPONSE CENTER RECEIVED A REPORT OF A UNKNOWN SHEEN OF UNKNOWN SOURCE ON FRIDAY EVENING * NOAA SATELLITE IMAGERY WAS REPORTED TO AGENCIES EARLY MORNING REPORTING A POSSIBLE OIL ANOMALY

* ON SATURDAY MORNING, THE COMPANY CONFIRMED A RELEASE OF OIL FROM A PIPELINE

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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