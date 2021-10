SCOREBOARD

Rajasthan Royals Innings Yashasvi Jaiswal b Shakib 0 Liam Livingstone c Tripathi b Lockie Ferguson 6 Sanju Samson (c) c Morgan b Shivam Mavi 1 Shivam Dube b Shivam Mavi 18 Anuj Rawat lbw b Lockie Ferguson 0 Glenn Phillipsb Shivam Mavi 8 Rahul Tewatia b Shivam Mavi 44 Chris Morris lbw b Chakaravarthy 0 Jaydev Unadkat c Shakib b Lockie Ferguson 6 Chetan Sakariya run out 1 Mustafizur Rahman not out 0 Extras (b 1) 1 Total (10 wickets, 16.1 overs) 85 Fall of Wickets 0-1, 1-2, 12-3, 13-4, 33-5, 34-6, 35-7, 62-8, 84-9, 85-10. Bowlers: Shakib Al Hasan 1-0-1-1, Shivam Mavi 3.1-0-21-4, Sunil Narine 4-1-30-0, Lockie Ferguson 4-0-18-3, Varun Chakaravarthy 4-0-14-1.

