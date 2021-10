Scoreboard

Jason Roy c Krunal Pandya b Boult 34 Abhishek Sharma c Coulter-Nile b Neesham 33 Manish Pandey not out 69 Mohammad Nabi c Pollard b Chawla 3 Abdul Samad c Pollard b Neesham 2 Priyam Garg c Hardik Pandya b Bumrah 29 Jason Holder c Boult b Coulter-Nile 1 Rashid Khanc and b Bumrah 9 Wriddhiman Saha c and b Coulter-Nile2 Siddarth Kaul not out 1 Extras (lb 2, w 7, nb 1) 10 Total (8 wickets, 20 overs) 193 Fall of Wickets 64-1, 79-2, 97-3, 100-4, 156-5, 166-6, 177-7, 182-8 Bowlers: Trent Boult 4-0-30-1, Jasprit Bumrah 4-0-39-2, Piyush Chawla 4-0-38-1, Nathan Coulter-Nile 4-0-40-2, James Neesham 3-0-28-2, Krunal Pandya 1-0-16-0.

