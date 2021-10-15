BRIEF-Astrazeneca Plc Says Imfinzi & Tremelimumab Improved Os In Liver Cancer
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - IMFINZI & TREMELIMUMAB IMPROVED OS IN LIVER CANCER * ASTRAZENECA - TRIAL MET PRIMARY ENDPOINT OF OVERALL SURVIVAL WITH A SINGLE PRIMING DOSE OF TREMELIMUMAB PLUS IMFINZI EVERY FOUR WEEKS VERSUS. SORAFENIB * ASTRAZENECA - IMFINZI MONOTHERAPY MET OVERALL SURVIVAL ENDPOINT OF NON-INFERIORITY VERSUS.
Reuters | Updated: 15-10-2021 19:38 IST | Created: 15-10-2021 19:38 IST
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - IMFINZI & TREMELIMUMAB IMPROVED OS IN LIVER CANCER
* ASTRAZENECA - TRIAL MET PRIMARY ENDPOINT OF OVERALL SURVIVAL WITH A SINGLE PRIMING DOSE OF TREMELIMUMAB PLUS IMFINZI EVERY FOUR WEEKS VERSUS. SORAFENIB * ASTRAZENECA - IMFINZI MONOTHERAPY MET OVERALL SURVIVAL ENDPOINT OF NON-INFERIORITY VERSUS. SORAFENIB Source text for Eikon: Further company coverage:
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