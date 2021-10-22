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BRIEF-Schlumberger CEO Anticipates Another Quarter Of Growth Across All Divisions

Reuters | Updated: 22-10-2021 20:50 IST | Created: 22-10-2021 20:46 IST
BRIEF-Schlumberger CEO Anticipates Another Quarter Of Growth Across All Divisions
Representative image Image Credit: Flickr

Schlumberger NV: * SCHLUMBERGER CEO ANTICIPATES ANOTHER QUARTER OF GROWTH ACROSS ALL DIVISIONS - CONF CALL

* SCHLUMBERGER EXPECTS TO REACH DOUBLE-DIGIT INTERNATIONAL GROWTH FOR SECOND HALF OF 2021 WHEN COMPARED TO SECOND HALF OF 2020 - CONF CALL * SCHLUMBERGER EXPECTS NORTH AMERICA CAPITAL SPENDING GROWTH TO INCREASE ABOUT 20%, IMPACTING BOTH ONSHORE AND OFFSHORE MARKETS - CONF CALL

* SCHLUMBERGER SAYS NORTH AMERICA OPERATING MARGINS ARE PRIMED TO EXIT THE YEAR AT HIGHEST LEVELS SINCE 2015- CONF CALL * SCHLUMBERGER EXPECTS Q4 TO SHOW STRONG FREE CASH FLOW GENERATION, WHICH POSITIONS CO TO ACHIEVE FULL YEAR DOUBLE-DIGIT FREE CASH FLOW MARGINS- CONF CALL

* SCHLUMBERGER SAYS ON FULL YEAR BASIS, EXPECT TO ATTAIN 250 TO 300 BPS EBITDA MARGIN EXPANSION- CONF CALL * SCHLUMBERGER SAYS FOR INTERNATIONAL, CO EXPECTS CAPITAL SPENDING GROWTH IN LOW TO MID-TEENS IN 2022 - CONF CALL

* SCHLUMBERGER-MARGINS TO EXPAND FURTHER IN 2022, SEES MID-CYCLE ADJUSTED EBITDA MARGIN 25% OR HIGHER, SUSTAIN DOUBLE-DIGIT FREE CASH FLOW MARGIN THROUGH CYCLE * SCHLUMBERGER CEO SAYS MACRO CONDITIONS ARE INCREASINGLY SET FOR AN EXCEPTIONAL MULTIYEAR GROWTH CYCLE UNFOLDING BROADLY DURING 2022- CONF CALL Source: Q3 Conference Call Further company coverage:

Also Read: US STOCKS SNAPSHOT-Wall St opens higher as debt ceiling, inflation worries cool

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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