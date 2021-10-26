BRIEF-Saudi Aramco signs five MoUs as part of initiative to tackle emissions -statement
(YADGREEN) TO EVALUATE FEASIBILITY OF ESTABLISHING COMPANY TO DEVELOP NATURE-BASED SOLUTIONS THAT HELP REDUCE EMISSIONS. * SIGNS MOU WITH BFG TO LOCALIZE MANUFACTURING OF ADVANCED NONMETALLIC BUILDING MATERIALS. * SIGNS MOU WITH ABB TO EXPLORE LOCALIZATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES FOR OIL AND GAS APPLICATIONS. * SAYS FURTHER ANNOUNCEMENTS ON ITS JAFURAH GAS PROGRAM EXPECTED IN THE NEAR FUTURE.
SAUDI ARAMCO: * SAYS IN A STATEMENT IT HAS SIGNED FIVE MEMORANDA OF UNDERSTANDING (MOUS) AS PART OF INITIATIVE TO TACKLE GREENHOUSE GAS (GHG) EMISSIONS.
* SIGNS MOU WITH MODERN INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDING GROUP AND INTERCONTINENTAL ENERGY TO DEVELOP GREEN HYDROGEN, AMMONIA PROJECT IN SAUDI ARABIA. * SIGNS TWO SEPARATE MOUS WITH SOUTH POLE CARBON ASSET MANAGEMENT LTD. AND YOUSEF ABDULRAHMAN ALDHABYAN AGRICULTURAL EST. (YADGREEN) TO EVALUATE FEASIBILITY OF ESTABLISHING COMPANY TO DEVELOP NATURE-BASED SOLUTIONS THAT HELP REDUCE EMISSIONS.
* SIGNS MOU WITH BFG TO LOCALIZE MANUFACTURING OF ADVANCED NONMETALLIC BUILDING MATERIALS. * SIGNS MOU WITH ABB TO EXPLORE LOCALIZATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES FOR OIL AND GAS APPLICATIONS.
* SAYS FURTHER ANNOUNCEMENTS ON ITS JAFURAH GAS PROGRAM EXPECTED IN THE NEAR FUTURE.
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