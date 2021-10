Scoreboard: Australia versus Sri Lanka

David Warnerc B Rajapaksa b Shanaka 65 Aaron Finch b W Hasaranga 37 Glenn Maxwell c Avishka Fernando b W Hasaranga 5 Steven Smith not out 28 Marcus Stoinis not out 16 Extras (w 2, nb 2) 4 Total (3 wickets, 17 overs) 155 Fall of Wickets 70-1, 80-2, 130-3 Bowlers: Chamika Karunaratne 2-0-19-0, Maheesh Theekshana 4-0-27-0, Dushmantha Chameera 3-0-33-0, Lahiru Kumara 3-0-48-0, Wanindu Hasaranga 4-0-22-2, Dasun Shanaka 1-0-6-1.

