T20WC Scoreboard: Sri Lanka vs South Africa

South Africa Innings: Quinton de Kock c and b Chameera 12 Reeza Hendricks lbw b Chameera 11 Rassie van der Dussen run out (Shanaka) 16 Temba Bavuma c Pathum Nissanka b W Hasaranga 46 Aiden Markram b W Hasaranga 19 David Miller not out 23 Dwaine Pretorius c B Rajapaksa b W Hasaranga 0 Kagiso Rabada not out 13 Extras: (LB-3, W-2, NB-1) 6 Total: (6 wkts, 19.5 Overs) 146 Fall of Wickets: 25-1, 26-2, 49-3, 96-4, 112-5, 112-6.

Bowler: Dushmantha Chameera 4-0-27-2, Maheesh Theekshana 4-0-31-0, Lahiru Kumara 3.5-0-35-0, Chamika Karunaratne 3-0-23-0, Wanindu Hasaranga 4-0-20-3, Dasun Shanaka 1-0-7-0.

