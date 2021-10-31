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BRIEF-Saudi Aramco Q3 Profit Rises

Reuters | Updated: 31-10-2021 11:16 IST | Created: 31-10-2021 11:12 IST
BRIEF-Saudi Aramco Q3 Profit Rises
Representative Image Image Credit: Twitter (@Saudi_Aramco)

SAUDI ARABIAN OIL CO: * Q3 SALES 359.09 BILLION RIYALS VERSUS 200.06 BILLION RIYALS YEAR AGO

* Q3 NET PROFIT AFTER ZAKAT AND TAX 114.09 BILLION RIYALS VERSUS 44.21 BILLION RIYALS YEAR AGO * Q3 SAW IMPACT OF HIGHER CRUDE OIL PRICES AND VOLUMES SOLD

* Q3 SAW STRONGER REFINING AND CHEMICALS MARGINS * DURING THE THIRD QUARTER, THE HAWIYAH GAS PLANT EXPANSION PROJECT REACHED ADVANCED STAGES OF CONSTRUCTION

* PROJECT IS PART OF THE HARADH GAS INCREMENT PROGRAM AND IS EXPECTED TO BE ONSTREAM IN 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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