T20WC scoreboard: AFG vs NAM

Scoreboard of the Super 12 match of the T20 World Cup between Afghanistan and Namibia here on Sunday.

Afghanistan Innings: Hazratullah Zazai c Michael van Lingen b Smit 33 Mohammad Shahzad c Scholtz b Ruben Trumpelmann 45 Rahmanullah Gurbaz lbw b Loftie-Eaton 4 Asghar Afghan c Michael van Lingen b Ruben Trumpelmann 31 Najibullah Zadran lbw b Loftie-Eaton 7 Mohammad Nabi not out 32 Gulbadin Naib not out 1 Extras: (LB-1, W-6) 7 Total: (5 wkts, 20 overs) 160 Fall of Wickets: 53-1, 68-2, 89-3, 113-4, 148-5.

Bowler: Ruben Trumpelmann 4-0-34-2, JJ Smit 3-0-22-1, David Wiese 4-0-33-0, Jan Frylinck 3-0-34-0, Jan Nicol Loftie-Eaton 4-0-21-2, Bernard Scholtz 1-0-8-0, Gerhard Erasmus 1-0-7-0.

