T20 WC Scoreboard: England vs Sri Lanka

Sri Lanka Innings: Pathum Nissanka run out (Morgan/Buttler) 1 Kusal Perera c Morgan b Rashid 7 Charith Asalanka c Ali b Rashid 21 Avishka Fernando lbw b Jordan 13 Bhanuka Rajapaksa c Roy b Woakes 26 Dasun Shanaka run out (Buttler) 26 Wanindu Hasaranga de Silva c sub (SW Billings) b Livingstone 34 Chamika Karunaratne c Roy b Ali 0 Dushmantha Chameera c Malan b Jordan 4 Maheesh Theekshana c Jordan b Ali 2 Lahiru Kumara not out 1 Extras: (LB-1, W-1) 2 Total: (All out in 19 overs) 137 Fall of wickets: 1-1, 2-24, 3-34, 4-57, 5-76, 6-129, 7-130, 8-134, 9-134, 10-137 Bowling: Moeen Ali 3-0-15-2, Chris Woakes 2.3-0-25-1, Adil Rashid 4-0-19-2, Chris Jordan 4-0-24-2, Liam Livingstone 4-0-34-1, Tymal Mills 1.3-0-19-0.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)