BRIEF-TotalEnergies executive says gocus will be on low-carbon LNG
* WE ARE TARGETING LOW-COST PRODUCTION BECAUSE OF PRICE VOLATILITY. * SAYS TARGETING PRODUCTION COST BELOW $20 PER BARREL FOR NEW PROJECTS. * WE ARE VERY ACTIVE IN EXPLORATION IN AFRICA, PARTICULARLY ON THE WESTERN COAST. * SAYS EMISSIONS REDUCTION STRATEGY IN AFRICA INCLUDES FLARING REDUCTION, WE BELIEVE FLARING TODAY IS UNACCEPTABLE AND NEEDS TO BE ELIMINATED.
Nicolas Terraz, TotalEnergies President of Exploration and Production: * SAYS WE ARE NOT WALKING AWAY FROM OIL AND GAS PRODUCTION, THERE IS DEMAND FOR THEM.
* SAYS TARGETING 25% OF SPENDING ON RENEWABLS. * OUR FOCUS TODAY IS MORE ENERGY, LESS EMISSIONS.
* WE WILL FOCUS ON LOW-CARBON LNG, WILL LOOK AT CARBON CAPTURE SOLUTIONS IN LNG PROJECTS GOING FORWARD. * LARGE NATURAL GAS PROJECTS REQUIRE LARGE AMOUNTS OF CAPITAL, TECHNICAL AND HUMAN RESOURCES.
* GAS PRODUCTION DECLINE IS REAL, NEW GAS PROJECTS NEEDED REGULARLY. * SAYS HAPPY WITH PORTFOLIO IN AFRICA.
* SAYS STABILITY MOST IMPORTANT FACTOR FOR INVESTMENT IN AFRICA. * WE ARE TARGETING LOW-COST PRODUCTION BECAUSE OF PRICE VOLATILITY.
* SAYS TARGETING PRODUCTION COST BELOW $20 PER BARREL FOR NEW PROJECTS. * WE ARE VERY ACTIVE IN EXPLORATION IN AFRICA, PARTICULARLY ON THE WESTERN COAST.
* SAYS EMISSIONS REDUCTION STRATEGY IN AFRICA INCLUDES FLARING REDUCTION, WE BELIEVE FLARING TODAY IS UNACCEPTABLE AND NEEDS TO BE ELIMINATED. * SAYS WORKING ON EMISSIONS REDUCTION IN AFRICA IN EXISTING PRODUCTION AS WELL AS NEW PROJECTS, USING VARIOUS TECHNOLOGIES.
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