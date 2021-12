No Headline

उप्र गिरोह गिरफ्तार मथुरा में सवारियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार मथुरा, एक दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वाहन की तलाश में सड़क किनारे खड़ी सवारियों को अपने वाहन में बैठाकर रास्ते में उन्हें डरा-धमकाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बताया कि मामले में आमिर और उमेश कुशवाह को गिरफ्तार किया गया। पुलिसकर्मियों को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी आगरा-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैपुरा जाट फ्लाई ओवर के नीचे सवारियों को लूटने वाले हैं। पुलिस ने तलाशी में उनके पास से लूटा गया एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। दोनों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भाषा सं RC

