BRIEF-Saudi Aramco Enters Lubricants Market With Launch Of Orizon Product Range
Saudi Arabian Oil Co: * ARAMCO ENTERS LUBRICANTS MARKET WITH LAUNCH OF ORIZON PRODUCT RANGE
* ARAMCO HAS INTRODUCED THE ORIZON® PRODUCT LINE IN MORE THAN 20 CITIES INCLUDING RIYADH, JEDDAH AND DAMMAM WITH MORE LOCATIONS PLANNED * ORIZON PRODUCTS INCLUDE SYNTHETIC AND SEMI-SYNTHETIC LUBRICANTS FOR GASOLINE ENGINES AND HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES, AS WELL AS DRIVELINE PRODUCTS, GREASES AND BRAKE FLUIDS
* THE COMPANY HAS ALSO EXPANDED THE BRAND TO INCLUDE ORIZONPRO WHICH IS A HIGH-PERFORMANCE LINE FOR THE INDUSTRIAL SECTOR Further company coverage:
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