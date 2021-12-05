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BRIEF-Saudi Aramco Enters Lubricants Market With Launch Of Orizon Product Range

Reuters | Updated: 05-12-2021 20:05 IST | Created: 05-12-2021 20:03 IST
BRIEF-Saudi Aramco Enters Lubricants Market With Launch Of Orizon Product Range
Representative Image Image Credit: Twitter (@Saudi_Aramco)

Saudi Arabian Oil Co: * ARAMCO ENTERS LUBRICANTS MARKET WITH LAUNCH OF ORIZON PRODUCT RANGE

* ARAMCO HAS INTRODUCED THE ORIZON® PRODUCT LINE IN MORE THAN 20 CITIES INCLUDING RIYADH, JEDDAH AND DAMMAM WITH MORE LOCATIONS PLANNED * ORIZON PRODUCTS INCLUDE SYNTHETIC AND SEMI-SYNTHETIC LUBRICANTS FOR GASOLINE ENGINES AND HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES, AS WELL AS DRIVELINE PRODUCTS, GREASES AND BRAKE FLUIDS

* THE COMPANY HAS ALSO EXPANDED THE BRAND TO INCLUDE ORIZONPRO WHICH IS A HIGH-PERFORMANCE LINE FOR THE INDUSTRIAL SECTOR Further company coverage:

Also Read: Motor racing-Closing speeds at Jeddah approaching 'danger zone' says Hamilton

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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