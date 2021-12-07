BRIEF-RBNZ Deputy Governor Says RBNZ Should Not Be Held Responsible For Housing Market
RBNZ Deputy Governor Geoff Bascand: * SAYS CENTRAL BANKERS MUST CONTINUE TO LOOK FORWARD TO "GUARD AGAINST THE UNPREDICTABLE"
* CONFIDENT OUR FINANCIAL STABILITY APPROACH HAS STRENGTHENED, THE FOUNDATIONS ARE MORE SOLID * SAYS STILL WORK TO DO TO STRENGTHEN REGULATED ENTITIES' RESILIENCE & COMPLIANCE
* NEXT 10 YRS LIKELY TO SEE GREATER CONCENTRATION ON EFFICIENCY, INDUSTRY DYNAMICS AND HOW FINANCIAL INSTITUTIONS MEET CUSTOMER NEEDS * INSURANCE AFFORDABILITY & RISK-BASED PRICING, OPEN BANKING, & DIGITAL MONEY ARE DYNAMIC CHALLENGES SECTOR AND REGULATORS WILL FACE
* RBNZ SHOULD NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR HOUSING MARKET * RBNZ'S JOB IS TO LIMIT FINANCIAL STABILITY RISKS AND KEEP OVERALL INFLATION UNDER CONTROL
* RBNZ CAN LEAN AGAINST HOUSE PRICES BY INCREASING COST & RESTRICTING AVAILABILITY OF CREDIT Further company coverage:
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