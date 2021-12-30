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BRIEF-Aramco And AEC Sign MoU To Accelerate Kingdom's Digital Ecosystem Development

Reuters | Updated: 30-12-2021 17:27 IST | Created: 30-12-2021 17:16 IST
BRIEF-Aramco And AEC Sign MoU To Accelerate Kingdom's Digital Ecosystem Development
Representative image Image Credit: Twitter (@Saudi_Aramco)

SAUDI ARABIAN OIL CO: * ARAMCO AND AEC STRENGTHEN DIGITAL ECOSYSTEM

* ARAMCO AND ADVANCED ELECTRONICS COMPANY ARE COLLABORATING TO PROMOTE LOCALIZATION OF DIGITAL BUSINESSES IN SAUDI ARABIA * TWO COMPANIES HAVE SIGNED A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) TO ACCELERATE KINGDOM'S DIGITAL ECOSYSTEM DEVELOPMENT

* PARTNERSHIP AIMS TO SUPPORT WIDER EFFORTS TO ENABLE INTERNET OF THINGS (IOT) TECHNOLOGIES, COMPUTING AND COMMUNICATION, ROBOTICS, DRONES, AND SEMICONDUCTORS * PROGRAM AIMS TO MAXIMIZE LOCAL CONTENT, CONTRIBUTE TO GDP GROWTH, CREATE NEW JOBS, ACCELERATE DIGITAL TALENT DEVELOPMENT, AND ENHANCE ARAMCO'S RELIABILITY AND OPERATIONAL EFFICIENCY Further company coverage:

Also Read: 500 drones used for show on India's freedom struggle in Lucknow

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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