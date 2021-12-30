BRIEF-Aramco And AEC Sign MoU To Accelerate Kingdom's Digital Ecosystem Development
SAUDI ARABIAN OIL CO: * ARAMCO AND AEC STRENGTHEN DIGITAL ECOSYSTEM
* ARAMCO AND ADVANCED ELECTRONICS COMPANY ARE COLLABORATING TO PROMOTE LOCALIZATION OF DIGITAL BUSINESSES IN SAUDI ARABIA * TWO COMPANIES HAVE SIGNED A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) TO ACCELERATE KINGDOM'S DIGITAL ECOSYSTEM DEVELOPMENT
* PARTNERSHIP AIMS TO SUPPORT WIDER EFFORTS TO ENABLE INTERNET OF THINGS (IOT) TECHNOLOGIES, COMPUTING AND COMMUNICATION, ROBOTICS, DRONES, AND SEMICONDUCTORS * PROGRAM AIMS TO MAXIMIZE LOCAL CONTENT, CONTRIBUTE TO GDP GROWTH, CREATE NEW JOBS, ACCELERATE DIGITAL TALENT DEVELOPMENT, AND ENHANCE ARAMCO'S RELIABILITY AND OPERATIONAL EFFICIENCY Further company coverage:
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