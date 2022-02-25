Left Menu

BRIEF-China Evergrande Announces Cooperation With Everbright Trust And Minmetals Trust

Reuters | Shanghai | Updated: 25-02-2022 15:15 IST | Created: 25-02-2022 15:06 IST
BRIEF-China Evergrande Announces Cooperation With Everbright Trust And Minmetals Trust
Representative Image Image Credit: Wikipedia
  • Country:
  • China

China Evergrande Group: * COOPERATION WITH EVERBRIGHT TRUST AND MINMETALS TRUST

* ENTERED INTO COOPERATION AGREEMENTS WITH EVERBRIGHT TRUST AND MINMETALS TRUST IN RELATION * DEAL FOR DISPOSAL OF GROUP'S RELEVANT EQUITY INTERESTS IN 4 PROJECTS TO MINMETALS

* GROUP WILL RETAIN FINANCIAL SUPERVISION RIGHT AND JOINT RIGHT TO SET SELLING PRICE OF PROPERTIES IN PROJECTS * GROUP WILL BE ENTITLED TO EXERCISE ITS RIGHT TO REPURCHASE SUCH EQUITY INTERESTS

* AGREEMENTS TO DISPOSAL OF GROUP'S RELEVANT EQUITY INTERESTS IN 4 PROJECTS * CAN RECOVER PART OF INITIAL CAPITAL CONTRIBUTION MADE TO PROJECTS OF RMB1.95 BILLION & SETTLE LIABILITIES CONCERNING PROJECTS OF RMB7.01 BILLION

* CONTRIBUTION AMOUNT RECOVERED WILL HAVE POSITIVE IMPACT ON GROUP'S EFFORTS IN DEBT SETTLEMENT * PROCEEDS WILL BE APPLIED TO REPAY INVESTMENTS MADE BY TRUST INSTITUTION

* SURPLUS WILL BE APPLIED TO REPAY INITIAL CAPITAL CONTRIBUTION MADE BY GROUP * POST REPAYMENT TO RELEVANT TRUST INSTITUTION, GROUP CAN EXERCISE RIGHT TO TRANSFER 100% OF INTEREST IN RELEVANT PROJECTS TO GROUP

* PLANS TO USE PROCEEDS FROM DISPOSAL TO ENSURE CONSTRUCTION & DELIVERY OF OTHER ON-SHORE PROJECTS AND AS WORKING CAPITAL OF CO Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Laos' Mekong dam collapse leaves a sad legacy

Laos' Mekong dam collapse leaves a sad legacy

 United Kingdom
2
Health News Roundup: Thailand reports record 23,557 new coronavirus cases; Lethal bird flu hits Delaware poultry farm with 1.2 million birds -state and more

Health News Roundup: Thailand reports record 23,557 new coronavirus cases; L...

 Global
3
Ukraine says troops attacked from Russia and Belarus

Ukraine says troops attacked from Russia and Belarus

 Ukraine
4
Turkish-owned ship hit by bomb off coast of Odessa, no casualties - Turkish authority

Turkish-owned ship hit by bomb off coast of Odessa, no casualties - Turkish ...

 Turkey

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

African tech solutions to plastic pollution can only flourish if there is consumer buy-in

Another day, another scandal: Big Four auditors need to reign in their subsidiaries

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2022