Scoreboard: India vs Aus, ICC Women's WC match

Scoreboard of the ICC Women's ODI World Cup match between India and Australia here on Saturday.

India Women Innings: Smriti Mandhana c Lanning b Darcie Brown 10 Shafali Vermac Mooney b Darcie Brown 12 Yastika Bhatia c E Perry b Darcie Brown 59 Mithali Raj c E Perry b Alana King 68 Harmanpreet Kaur not out 57 Richa Ghosh (wk)st Healy b Alana King 8 Sneh Rana b Jonassen 0 Pooja Vastrakar run out (Jonassen) 34 Extras: (B-2, LB-3, W-24) 29 Total: (7 wkts, 50 Overs) 277 Fall of Wickets: 11-1, 28-2, 158-3, 186-4, 212-5, 213-6 Bowler: Megan Schutt 10-0-57-0, Darcie Brown 8-0-30-3, Jess Jonassen 7-0-40-1, Ellyse Perry 3-0-24-0, Ashleigh Gardner 6-1-34-0, Tahlia McGrath 6-0-35-0, Alana King 10-1-52-2.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)