Scoreboard: India vs Bangladesh, ICC Women's WC match

Bangladesh Women Innings: Murshida Khatun c Harmanpreet Kaur b Poonam Yadav 19 Sharmin Akhter c Sneh Rana b Gayakwad 5 Fargana Hoque lbw b Pooja Vastrakar 0 Nigar Sultana c Harmanpreet Kaur b Sneh Rana 3 Rumana Ahmed c Yastika Bhatia b Sneh Rana 2 Lata Mondal c Harmanpreet Kaur b Pooja Vastrakar 24 Salma Khatun c Richa Ghosh b Goswami 32 Ritu Moni b Goswami 16 Fahima Khatun lbw b Sneh Rana 1 Nahida Akter c and b Sneh Rana 0 Jahanara Alam not out 11 Extras: (B-1, LB-3,W-2) 6 Total: (All out in 40.3 Overs) 119 Fall of wickets: 1-12 , 2-15, 3-28, 4-31, 5-35, 6-75, 7-98 , 8-100, 9-104, 10-119.

Bowling: Jhulan Goswami 7.3-1-19-2, Rajeshwari Gayakwad 10-4-15-1, Pooja Vastrakar 6-0-26-2, Sneh Rana 10-2-30-4, Poonam Yadav 7-0-25-1.

